Чему равен НОД( 3,11 )

Математика
Чему равен НОД( 3,11 )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 и 11 простое число поэтому их надо перемножить: 3 х 11=33
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