Чему равна градусная мера угла,составляющего:1)7 10 развернутого угла;2)8 9 прямого угла

Математика
Чему равна градусная мера угла,составляющего:1)7 10 развернутого угла;2)8 9 прямого угла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
развернутый угол=180 градусов 1) 180:10*7=126 градусов 2) 180:9*8=160 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Где чаще всего встречаются Определенно-личные предложения"В художественном стил??,в официально-деловом стиле или в живой разговорной речи"?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста вычислить: (6 1/5 - 4 1/3) : (-1 1/3)
Ответить
Математика
Решить задачу по математике 6 класс дедушке 58 лет, его сыну 32 года, внукам 11 и 7 лет. ??ерез сколько лет возраст дедушки будет равен сумме возра...
Ответить
Английский язык
Наверху текст,снизу вопросы Помогите!!
Ответить
Алгебра
Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего найти все углы треугольника
Ответить