Чему равна градусная мера угла,составляющего:1)7 10 развернутого угла;2)8 9 прямого угла
Математика
Чему равна градусная мера угла,составляющего:1)7 10 развернутого угла;2)8 9 прямого угла
Ответ(ы):
Гость:
развернутый угол=180 градусов 1) 180:10*7=126 градусов 2) 180:9*8=160 градусов
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