Где чаще всего встречаются Определенно-личные предложения"В художественном стил??,в официально-деловом стиле или в живой разговорной речи"?

Русский язык

Где чаще всего встречаются Определенно-личные предложения"В художественном стил??,в официально-деловом стиле или в живой разговорной речи"?

Автор: Гость