Где чаще всего встречаются Определенно-личные предложения"В художественном стил??,в официально-деловом стиле или в живой разговорной речи"?
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Где чаще всего встречаются Определенно-личные предложения"В художественном стил??,в официально-деловом стиле или в живой разговорной речи"?
Ответ(ы):
Гость:
Чаще всего в разговорной речи, я думаю!
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