Пословица с синонимами примерна 5
Русский язык
Пословица с синонимами примерна 5
Ответ(ы):
Гость:
Не хвали меня в очи, не брани за глаза. Курица не птица, а баба не человек. Не думал, не гадал, как в беду попал. Печаль не красит, горе не цветит. Горе с тобою, беда без тебя.
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