Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего найти все углы треугольника
Алгебра
Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего найти все углы треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Х - первый угол, тогда 2х-второй и х+28-третий. т к сумма всех углов треуг равна 180°, составим уравнение х+2х+х+28=180° 4х=180-28 х=38° - первый угол 38*2=76° - второй угол 38+28=66° - третий угол
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