Чему равна наибольшая степень окисления неметала в сернистой кислоте?

Химия
Чему равна наибольшая степень окисления неметала в сернистой кислоте?
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