Чему равна полная механическая энергия гранаты массой 3,2 кг,если на высоте 5 м она ??меет скорость 60 м/с ?

Физика

Чему равна полная механическая энергия гранаты массой 3,2 кг,если на высоте 5 м она ??меет скорость 60 м/с ?

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