Чему равна полная механическая энергия гранаты массой 3,2 кг,если на высоте 5 м она ??меет скорость 60 м/с ?
Физика
Чему равна полная механическая энергия гранаты массой 3,2 кг,если на высоте 5 м она ??меет скорость 60 м/с ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=Еп+ЕкЕк=mv^2/2=1.8*4900/2=4410ДжЕп=mgh=1.8*10*3=54джЕ=4464дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Укажи выражение для решения задачи два лыжника начали двигаться одновременно от ??дного и того же флажка в противоположных направлениях скорость од...
Математика
Найди правило, по которому составлены выражения в каждом столбике, и запиши ещё по два выражения 12+5,13+4,14+3,21+9, 32+8, 43+7, 98-5, 88-6,78-7, ...
Математика