Чему равна потенциальная энергия пружины динамометра, которая растянута на 1 см п??д действием висящего на ней неподвижно груза массой 1 кг?

Физика

Чему равна потенциальная энергия пружины динамометра, которая растянута на 1 см п??д действием висящего на ней неподвижно груза массой 1 кг?

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