Чему равна потенциальная энергия пружины динамометра, которая растянута на 1 см п??д действием висящего на ней неподвижно груза массой 1 кг?
Физика
Чему равна потенциальная энергия пружины динамометра, которая растянута на 1 см п??д действием висящего на ней неподвижно груза массой 1 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ep=F*x/2 F=mg F=1кг*10н/кгһ10Н 1см100см=0.01м Ер=10Н*0,01м/2=0,05Дж
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