Чему равна разность дроби одна третья и одна пятая???
Математика
Чему равна разность дроби одна третья и одна пятая???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3-1/5=(5-3)/15=2/15
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