Подбери к глаголом одушевлёные и неодушевлёгые существительные.Составь с ними предложения .кто каркает щебечут плавоет лает мяукает .что сверкает гремит льёт сияет зеленеет

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Подбери к глаголом одушевлёные и неодушевлёгые существительные.Составь с ними предложения .кто каркает щебечут плавоет лает мяукает .что сверкает гремит льёт сияет зеленеет

Автор: Гость