Подбери к глаголом одушевлёные и неодушевлёгые существительные.Составь с ними предложения .кто каркает щебечут плавоет лает мяукает .что сверкает гремит льёт сияет зеленеет
Русский язык
Подбери к глаголом одушевлёные и неодушевлёгые существительные.Составь с ними предложения .кто каркает щебечут плавоет лает мяукает .что сверкает гремит льёт сияет зеленеет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одушевленные:Ворона каркает сидя на дереве, соловьи весело щебечут, золотая рыбка плавает в аквариуме, моя собака лает на кошек Не одушевленные: Началась гроза на улице сияет молния,и страшно гремит гром,мальчик льет воду,трава зеленеет.
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