Чему равно атмосферное давление некоторой планеты, если плотность атмосферы у по??ерхности 2,4 кг/м^3 и уменьшается до 0 около границы находящейся на высоте 300 км; Ускорение свободного падения: 5м/с^2

Физика
Чему равно атмосферное давление некоторой планеты, если плотность атмосферы у по??ерхности 2,4 кг/м^3 и уменьшается до 0 около границы находящейся на высоте 300 км; Ускорение свободного падения: 5м/с^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=p(ср)gh р(ср)=р/2 P=1,2*5*300=1800 Па Р-атмосферное давление р-плотность атмосферы внизу p/2-средняя плотность атмосферы g-ускорение св падения h-высота столба
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