Чему равно атмосферное давление некоторой планеты, если плотность атмосферы у по??ерхности 2,4 кг/м^3 и уменьшается до 0 около границы находящейся на высоте 300 км; Ускорение свободного падения: 5м/с^2

Физика

Чему равно атмосферное давление некоторой планеты, если плотность атмосферы у по??ерхности 2,4 кг/м^3 и уменьшается до 0 около границы находящейся на высоте 300 км; Ускорение свободного падения: 5м/с^2

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