А)(5-х)(5+х) б)(а-4b)(a+4b) в)(х+y^2)(x-y^2) решите пожалуйста
Алгебра
А)(5-х)(5+х) б)(а-4b)(a+4b) в)(х+y^2)(x-y^2) решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)(5-х)(5+х)=25-х^2 б)(а-4b)(a+4b)=a^2-16b^2 в)(x+y^2)(x-y^2)=x^2-y^4
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