Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх. Смотрим вниз.Облака на Земле л??жат,как маленькие кусочки ваты на полу. Голубое небо оказалось под нами. Голубое небо- это воздух. В прозрачном воздухе имеются пылинки. Днем по...

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Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх. Смотрим вниз.Облака на Земле л??жат,как маленькие кусочки ваты на полу. Голубое небо оказалось под нами. Голубое небо- это воздух. В прозрачном воздухе имеются пылинки. Днем под лучами солнца они светятся. Знаешь ли, какими частями речи выражены второстепенные члены предложения, которые относятся к сказуемому? Что они обозначают? Произведи морфологический разбор слова пошла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пошла-глагол,т.к. 1.обазначает действие предмета- что сделала? 2. н. пойти 1 спряж. прошед время. совершен. вид. непереход. невозварт. женск. род. ед. число 3. сказуемоеВзревела (как?) оглушительно - наречие пошла (как?) плавно - наречие смотрим (куда?) - вниз - наречие оказалось (где?) под нами - местоимение имеются (где?) - в воздухе - сущ. светятся (когда?) - днем - сущ. светятся (где?) - под лучами - сущ.

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