Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх. Смотрим вниз.Облака на Земле л??жат,как маленькие кусочки ваты на полу. Голубое небо оказалось под нами. Голубое небо- это воздух. В прозрачном воздухе имеются пылинки. Днем по...

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Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх. Смотрим вниз.Облака на Земле л??жат,как маленькие кусочки ваты на полу. Голубое небо оказалось под нами. Голубое небо- это воздух. В прозрачном воздухе имеются пылинки. Днем под лучами солнца они светятся. Знаешь ли, какими частями речи выражены второстепенные члены предложения, которые относятся к сказуемому? Что они обозначают? Произведи морфологический разбор слова пошла.

Автор: Гость