Суффиксы ся и сь. по можете?

Гость: Гость:

Занятия в школах давно закончились, парты выставлены из классов на покраску. Аисты знают, где селиться. Покупатели осматривали новый автомобиль, восхищались им. Летом ребята купались, загорали на берегу реки. Идёшь по лесу, задумаешься - ёжик шмыг из-под ног. Каждое утро я совершаю небольшую пробежку и радуюсь новому дню. Соседский мальчишка ищет тебя, а ты прячешься в густых кустах и при малейшем шорохе затихаешь. Путь для нашей экскурсии завтра выдастся солнечный день!