Суффиксы ся и сь. по можете?
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Суффиксы ся и сь. по можете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занятия в школах давно закончились, парты выставлены из классов на покраску. Аисты знают, где селиться. Покупатели осматривали новый автомобиль, восхищались им. Летом ребята купались, загорали на берегу реки. Идёшь по лесу, задумаешься - ёжик шмыг из-под ног. Каждое утро я совершаю небольшую пробежку и радуюсь новому дню. Соседский мальчишка ищет тебя, а ты прячешься в густых кустах и при малейшем шорохе затихаешь. Путь для нашей экскурсии завтра выдастся солнечный день!
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