Масса коробки конфет 450 г, а пакета пряников на 50 г больше,какова масса двух пакето?? пряников?
Математика
Масса коробки конфет 450 г, а пакета пряников на 50 г больше,какова масса двух пакето?? пряников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 450 + 50 = 500 2) 500 + 450 = 950 Ответ:950
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