Масса коробки конфет 450 г, а пакета пряников на 50 г больше,какова масса двух пакето?? пряников?

Математика

Масса коробки конфет 450 г, а пакета пряников на 50 г больше,какова масса двух пакето?? пряников?

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