Люди, помогите ответить на эти два вопроса, пожалуйста, очень срочно надо!!! Задан??е 3. Подтвердить конкретным примером следующее утверждение: «Если количественное значение хотя бы одного из климатических факторов выходит за ...

Биология

Люди, помогите ответить на эти два вопроса, пожалуйста, очень срочно надо!!! Задан??е 3. Подтвердить конкретным примером следующее утверждение: «Если количественное значение хотя бы одного из климатических факторов выходит за пределы выносливости, то, как бы ни были благоприятны другие условия среды, существование вида становится невозможным». Задание 4. Животные и растения северных регионов хорошо приспособлены к перенесению зимних условий. Почему, при резком наступлении холодов, многие животные и растения погибают?

Автор: Гость