Люди, помогите ответить на эти два вопроса, пожалуйста, очень срочно надо!!! Задан??е 3. Подтвердить конкретным примером следующее утверждение: «Если количественное значение хотя бы одного из климатических факторов выходит за ...
Биология
Люди, помогите ответить на эти два вопроса, пожалуйста, очень срочно надо!!! Задан??е 3. Подтвердить конкретным примером следующее утверждение: «Если количественное значение хотя бы одного из климатических факторов выходит за пределы выносливости, то, как бы ни были благоприятны другие условия среды, существование вида становится невозможным». Задание 4. Животные и растения северных регионов хорошо приспособлены к перенесению зимних условий. Почему, при резком наступлении холодов, многие животные и растения погибают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под влиянием температуры и воздуха листья открываются и закрываются. Солнце нагревает листья, а испарение охлаждает их, не даёт перегреться. У северных животных природа позаботилась о слое жира, а так же толстый слой шерсти. Взять , например, южного попугая и отправить на север - он же там не выживет , он просто замёрзнет намертво. Деревья сбрасывают листья, но при этом само дерево не замерзает.
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