1406 под г заранее спс

Математика
1406 под г заранее спс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,056m+0,044m-0,037 = 0,1m - 0,037;m = 3,7    0,1 * 3,7 - 0,037 = 0,37 - 0,037 = 0,333m = 0,37   0,1 * 0,37 - 0,037 = 0,037 - 0,037 = 0

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