Первый пешеход двигался со скоростью 6 км/ч, а второй 4 км/ч. На сколько километров больше прошёл за 3 ч первый пешеход чем второй? Нарисуйте схему и решение.

Математика

Первый пешеход двигался со скоростью 6 км/ч, а второй 4 км/ч. На сколько километров больше прошёл за 3 ч первый пешеход чем второй? Нарисуйте схему и решение.

Автор: Гость