Первый пешеход двигался со скоростью 6 км/ч, а второй 4 км/ч. На сколько километров больше прошёл за 3 ч первый пешеход чем второй? Нарисуйте схему и решение.

Математика
Первый пешеход двигался со скоростью 6 км/ч, а второй 4 км/ч. На сколько километров больше прошёл за 3 ч первый пешеход чем второй? Нарисуйте схему и решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×3=18 (км)-путь первого<br />4×3=12 (км)-путь второго<br />18-12=6 (км)-разность путей.<br />Ответ: на 6 км больше
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