Через две трубы за каждый час наполняется 1\3 бассейна.через первую трубу за час на??олняется 1\10 бассейна.какая часть бассейна наполняется за 1 час через вторую трубу?
Математика
Через две трубы за каждый час наполняется 1\3 бассейна.через первую трубу за час на??олняется 1\10 бассейна.какая часть бассейна наполняется за 1 час через вторую трубу?
Ответ(ы):
Гость:
1/3=10/30 1/10=3/30 10/30 - 3/30= 7/30 бассейна наполняется каждый час из второй трубы
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