Через две трубы за каждый час наполняется 1\3 бассейна.через первую трубу за час на??олняется 1\10 бассейна.какая часть бассейна наполняется за 1 час через вторую трубу?

Математика

Через две трубы за каждый час наполняется 1\3 бассейна.через первую трубу за час на??олняется 1\10 бассейна.какая часть бассейна наполняется за 1 час через вторую трубу?

Автор: Гость