Через Первую трубу можно наполнить бак за 4 минуты, через вторую трубу за 12 минут. за сколько минут можно наполнить бак через две трубы?

Математика

Через Первую трубу можно наполнить бак за 4 минуты, через вторую трубу за 12 минут. за сколько минут можно наполнить бак через две трубы?

Автор: Гость