Через Первую трубу можно наполнить бак за 4 минуты, через вторую трубу за 12 минут. за сколько минут можно наполнить бак через две трубы?
Математика
Через Первую трубу можно наполнить бак за 4 минуты, через вторую трубу за 12 минут. за сколько минут можно наполнить бак через две трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая труба х за минуту за 12 минут - бак, значит в бак входит 12х первая труба за 4 минуты бак, значит за минуту 3х х+3х=4х две трубы за минуту 12х/4х=за 3 минуты обе трубы наполнят бак
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