К какому типу общества отнесли бы Вы современную Украину?
Обществознание
К какому типу общества отнесли бы Вы современную Украину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К политическим военным государством.
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