Черты рационального или нерационального природопользования по отношению к природным ресурсам для развития промышленности ФРГ
География
Черты рационального или нерационального природопользования по отношению к природным ресурсам для развития промышленности ФРГ
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Природопользование. Примеры рационального и нерационального природопользования. Человечество с древнейших времен использовало природу в хозяйственных целях (охота, собирательство, рыболовство). На протяжении всей истории происходило расширение связей в системе природа — человек. В сферу человеческой деятельности включались все новые виды природных ресурсов. Росла численность населения, увеличивались масштабы производства, происходило изменение естественной природной среды в результате человеческой деятельности. В настоящее время активная роль человека в использовании природы нашла свое отражение в природопользовании как особой сфере хозяйственной деятельности. Природопользование — совокупность мер, предпринимаемые обществом с целью изучения, охраны, освоения и преобразования окружающей среды. Рациональное природопользование — такой тип взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой, при котором общество управляет своими отношениями с природой, предупреждает нежелательные последствия своей деятельности. Примером может служит создание культурных ландшафтов; применение технологий, позволяющих более полно перерабатывать сырье; повторное использование отходов производства, охрана видов животных и растений, создание заповедников и т. п. Нерациональное природопользование — тип взаимоотношения с природой, при котором не учитываются требования охраны окружающей среды, ее улучшения (потребительское отношение к природе). Примеры такого отношения — это неуверенный выпас скота, подсечно-огневое земледелие, истребление отдельных видов растений и животных, радиоактивное, тепловое загрязнения среды. В настоящее время большинство стран проводит политику рационального природопользования, созданы специальные органы охраны окружающей среды, разрабатываются природоохранные программы и законы. Важна совместная деятельность стран по охране природы, создание международных проектов. Сохранение окружающей среды — важнейшая общечеловеческая проблема. Совершенствование рационального природопользования — одна из основных задач современности.
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