Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие орфографические ошибки, которые компьютер выявить не в состоянии, - здесь необходи...

Русский язык

Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие орфографические ошибки, которые компьютер выявить не в состоянии, - здесь необходимы знания и интеллект человека. Приведите примеры подобных ошибок.

Автор: Гость