Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие орфографические ошибки, которые компьютер выявить не в состоянии, - здесь необходи...
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Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие орфографические ошибки, которые компьютер выявить не в состоянии, - здесь необходимы знания и интеллект человека. Приведите примеры подобных ошибок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахские имена такие как Алихан, Анеля
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