Помогите пожалуйста сочинить стихотворение на любую тему ,не большое. СРОЧНО!!!
Литература
Помогите пожалуйста сочинить стихотворение на любую тему ,не большое. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь стучится в раму, Холодно с утра Разбудила мама - В школу мне пора! Еле-еле встану В школу потащусь Мама не отстанет, Пойду, поучусь!
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