Черты сходства тихого и индийского океанов.Кратко

География
Черты сходства тихого и индийского океанов.Кратко
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Здесь не только сходства, но и отличия.  Тихий океан самый теплый и самый большой, самый глубокий.Индийский океан третий по размерам. Индийский океан омывает Азию, Африку, Антарктиду и Австралию.Тихий океан омывает Азию, Сев и Южн Америку, Австралию и Антарктиду. В тихом океане больше островов.Индийский океан отличается  своеобразным расположением на планете. Большая часть его акватории находится в южном полушарии. Ему свойственны сравнительно слабая изрезанность береговой линии и небольшое количество морей. Сложен и разнообразен рельеф дна Индийского океана.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В сказе Левша Лескова левша тульский. просит передать государю, что бы :
Ответить
География
Почему в различных частях мирового океана температура воды и ее соленость различ??ы?
Ответить
Математика
Перевир,чи iстиннi нерiвности 48-8<42, 23+7<31, 2*6<12, 3*2>8, 14/2<9, 16/2>9.
Ответить
Литература
Сочинение как поросенок научился говорить 1 класс
Ответить
Математика
1. 2\5 всего запаса топлива имею массу 15т. найдите массу всего топлива. 2. за первый день турист прошел половину всего маршута, а за второй 2\3 ег...
Ответить