Сочинение как поросенок научился говорить 1 класс
Литература
Сочинение как поросенок научился говорить 1 класс
Ответ(ы):
Гость:
поросёнок (имя) не умел разговаривать,но на следующий год ему надо было идти в школу и он решил надо учить буквы и слова.(имя) так много учил что ни днём ни вечером не выходил из дома.но как то он вышел на улицу и увидел дорожку из букв шёл каждая буква давала ему свои испытания (придумаешь какие) и так к концу дороги он выучил буквы и слова и научился разговаривать
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