Сочинение как поросенок научился говорить 1 класс

Гость: Гость:

поросёнок (имя) не умел разговаривать,но на следующий год ему надо было идти в школу и он решил надо учить буквы и слова.(имя) так много учил что ни днём ни вечером не выходил из дома.но как то он вышел на улицу и увидел дорожку из букв шёл каждая буква давала ему свои испытания (придумаешь какие) и так к концу дороги он выучил буквы и слова и научился разговаривать