Четверо хлопців помітили,що якщо вони складуть всі свої гроші без першого,то збер??ть 90грн,без другого — 85, без третього — 80,без четвертого — 75. скільки у кожного грошей?
Математика
Четверо хлопців помітили,що якщо вони складуть всі свої гроші без першого,то збер??ть 90грн,без другого — 85, без третього — 80,без четвертого — 75. скільки у кожного грошей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X2+x3+x4=90 x1+x3+x4=85 x1+x2+x4=80 x1+x2+x3=75 Складываем все 4 уравнения 3x1+3x2+3x3+3x4=330 Делим всё на 3 x1+x2+x3+x4=110 Вычитаем из этой суммы каждое из уравнений x1=20; x2=25; x3=30; x4=35
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