В терапевтическом отделении находится пациент с различными заболеваниями . Им на??начены процедуры 40 инъекций: 15 внутривенно 20 внутримышечной 5 подкожно. Какова вероятность что Пациенту вызванному поставят внутримышечно или ...
Математика
В терапевтическом отделении находится пациент с различными заболеваниями . Им на??начены процедуры 40 инъекций: 15 внутривенно 20 внутримышечной 5 подкожно. Какова вероятность что Пациенту вызванному поставят внутримышечно или подкожную инъекцию ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ему назначили эти процедуры
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Литература