В терапевтическом отделении находится пациент с различными заболеваниями . Им на??начены процедуры 40 инъекций: 15 внутривенно 20 внутримышечной 5 подкожно. Какова вероятность что Пациенту вызванному поставят внутримышечно или ...

Математика

В терапевтическом отделении находится пациент с различными заболеваниями . Им на??начены процедуры 40 инъекций: 15 внутривенно 20 внутримышечной 5 подкожно. Какова вероятность что Пациенту вызванному поставят внутримышечно или подкожную инъекцию ?

Автор: Гость