Краткий пересказ дядя Фёдор идёт в школу

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Краткий пересказ дядя Фёдор идёт в школу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одни юные люди мечтают о школе ,другие юные люди боятся школы как огня ведь дома лучше .Федор не просто пошел в школу а повел с собой почтальона Печкина .и Печкин решил стать медалистом.только мешала ему его невеста .только когда она уехала он понял ,что жил счастливо,и пошел в школу . ПРОЧИТАЙ САМ ЭТО ИНТЕРЕСНО И УКРЕПИТ ЗНАНИЯ ,ТАМ ОЧЕНЬ МАЛА ЧИТАТЬ 10 МИНУТ (ПРИМЕРНО)
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