Краткий пересказ дядя Фёдор идёт в школу

Гость: Гость:

Одни юные люди мечтают о школе ,другие юные люди боятся школы как огня ведь дома лучше .Федор не просто пошел в школу а повел с собой почтальона Печкина .и Печкин решил стать медалистом.только мешала ему его невеста .только когда она уехала он понял ,что жил счастливо,и пошел в школу . ПРОЧИТАЙ САМ ЭТО ИНТЕРЕСНО И УКРЕПИТ ЗНАНИЯ ,ТАМ ОЧЕНЬ МАЛА ЧИТАТЬ 10 МИНУТ (ПРИМЕРНО)