Срочно напишите мне сочинение на тему:Посвящение в студенты. Чтоб сочинение было ??расивым. Содержало не более одного листа. На сегодня пожалуйста.

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Эта прекрасная пора, о которой мечтает, пожалуй, каждый школьник, во все времена считалась неким символом молодости, веселья и первой любви. И счастлив тот, кто сумел прожить годы своей студенческой жизни насыщенно и полно. Одним из общепринятых, но, увы, ошибочных мнений, является приравнивание студенческих лет к разгулу и безудержному веселью с легким оттенком порока. Но вовсе не распутство и вседозволенность становятся самыми ценными дарами этой замечательной поры в жизни человека. Студенческие годы – это взрослая и полноценная жизнь, еще не вошедшая в колею заурядности и беспросветных будней. Это торжество юности и здоровья, сознания того, что все дороги на свете открыты для решительных и целеустремленных покорителей невозможного. Это поистине безграничные возможности для выбора своего пути. Именно этот период и является наиболее значительным и дорогим в плане накопления знаний, повышения уровня эрудиции, изучения иностранных языков. Студенчество – это отличный шанс увидеть мир, вступив в одну из многочисленных программ обмена, это пора новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие, долгие годы. Годы студенчества – это еще и первая любовь, первые ошибки и переживания, поцелуи и сердечные клятвы. Возможно, именно в этот период кто-то встретит спутника на всю жизнь, а кто-то обретет бесценный опыт и извлечет печальные уроки. Прекрасная, яркая и ошеломляюще счастливая пора! И ее сияние и трепетная память будут согревать человека всю его жизнь.