Решите пожалуйста,не все но что нибудь И пожалуйста решите способами из 6 класса

Математика
Решите пожалуйста,не все но что нибудь И пожалуйста решите способами из 6 класса
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Гость:
Мы не давно прошли эту тему по математике, поэтому вот...
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