Записать в виде степени с основанием 2 1) 64÷4 2)32:2 (два в третий степени) 3) 8:2 (два во второй степени 4) 256:32 5),2/2 (два в седьмой степени ,два в пятой степени) 6) 2/2 (два в десятой степени)
Алгебра
Записать в виде степени с основанием 2 1) 64÷4 2)32:2 (два в третий степени) 3) 8:2 (два во второй степени 4) 256:32 5),2/2 (два в седьмой степени ,два в пятой степени) 6) 2/2 (два в десятой степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64/4 = 2^6/2^2 = 2^4 = 16 32/2^3 = 2^5/2^3 = 2^2 = 4 8/2^2 = 2^3/2^2 = 2^1 = 2 256/32 = 2^8/2^5 = 2^3 = 8 2^7/2^5 = 2^2 = 4 2^10/2^1 = 512
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