Записать в виде степени с основанием 2 1) 64÷4 2)32:2 (два в третий степени) 3) 8:2 (два во второй степени 4) 256:32 5),2/2 (два в седьмой степени ,два в пятой степени) 6) 2/2 (два в десятой степени)

Алгебра

Записать в виде степени с основанием 2 1) 64÷4 2)32:2 (два в третий степени) 3) 8:2 (два во второй степени 4) 256:32 5),2/2 (два в седьмой степени ,два в пятой степени) 6) 2/2 (два в десятой степени)

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