Впиши новое словарное слово , поставив его в форму ед.ч Д.п. с предлогом по. Подчерк??и в нём буувы ,написание которых надо запомнить. Отпущу себе усы ,Сделаюсь взрослее , Буду целые часв Прыгать ________

Русский язык

Впиши новое словарное слово , поставив его в форму ед.ч Д.п. с предлогом по. Подчерк??и в нём буувы ,написание которых надо запомнить. Отпущу себе усы ,Сделаюсь взрослее , Буду целые часв Прыгать ________

Автор: Гость