Впиши новое словарное слово , поставив его в форму ед.ч Д.п. с предлогом по. Подчерк??и в нём буувы ,написание которых надо запомнить. Отпущу себе усы ,Сделаюсь взрослее , Буду целые часв Прыгать ________

Русский язык
Впиши новое словарное слово , поставив его в форму ед.ч Д.п. с предлогом по. Подчерк??и в нём буувы ,написание которых надо запомнить. Отпущу себе усы ,Сделаюсь взрослее , Буду целые часв Прыгать ________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отпущу себе усы, Сделаюсь взрослее, Буду целые часы Прыгать по аллее(ед.,ч.,Д.п.). АЛЛея - словарное слова,пишется с буквами -А- и с двумя -ЛЛ.
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