Составит предложение многоуважаемый дорогой милый славный любимая
Русский язык
Составит предложение многоуважаемый дорогой милый славный любимая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дорогой , милый , любимый , славный , а также многоуважаемый друг , как мне поблагодаривать вас за ваш поступок? Ps : я немного непонял вопроса , так что если ответил неправильно , прошу прощенья :с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
СРОЧНО!!!в актовом зале находятся несколько школьников.после того как в него вошли 7 учеников а 9 вышли в зале осталось 99 учеников.сколько ученико...