Когда началось остановления крепостного права в россии Что токое заповедные лета

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Когда началось остановления крепостного права в россии Что токое заповедные лета
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отмена крепостного права началось в 1861 году. Заповедные лета (от «заповедь» — повеление, запрет) — срок, в течение которого в некоторых районах Русского государства запрещался крестьянский выход в осенний Юрьев день (предусмотренный ст. 57 Судебника 1497 года) . Заповедные лета начали вводиться правительством Ивана IV с 1581 года одновременно с мероприятиями по всеобщей переписи земель, проводившейся для определения размеров тяжёлого хозяйственного разорения в 70—80-е годы XVI века.
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