СРОЧНО!!!в актовом зале находятся несколько школьников.после того как в него вошли 7 учеников а 9 вышли в зале осталось 99 учеников.сколько учеников было в актовом зале первоначально

Математика
СРОЧНО!!!в актовом зале находятся несколько школьников.после того как в него вошли 7 учеников а 9 вышли в зале осталось 99 учеников.сколько учеников было в актовом зале первоначально
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Z+7-9=99 z+7=99+9 z+7=108 z=108-7 z=101(уч) Ответ:101 уч
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