СРОЧНО!!!в актовом зале находятся несколько школьников.после того как в него вошли 7 учеников а 9 вышли в зале осталось 99 учеников.сколько учеников было в актовом зале первоначально

Математика

СРОЧНО!!!в актовом зале находятся несколько школьников.после того как в него вошли 7 учеников а 9 вышли в зале осталось 99 учеников.сколько учеников было в актовом зале первоначально

Автор: Гость