Как я провёл один день каникул сочинение (не летние! осенние!) помогите, поже, СРОЧНО!!!
Литература
Как я провёл один день каникул сочинение (не летние! осенние!) помогите, поже, СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравились мои осенние каникулы ! Я не только сидела дома смотрела телевизор , но и гуляла с друзьями , ходила на день рождения к подруге , провела один день со своей сестрой. Моя мама мне разрешила съездить с группой в другой город на экскурсию ( со своими друзьями и родественниками ) . Это не летние каникулы , но все равно было весело !
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