При каких натуральных n число 2^n +65 является квадратом натурального числа?

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Думаю, понятно, что 4^n при натуральных n тоже является квадратом натурального числа. (4^n=2^2n=(2^n)^2) 4^n=k^2+60; k^2 и k^2+60 - квадраты натуральных чисел. тогда k<30 иначе k^2<k^2+60<(k+1)^2; тогда k^2+60<960 тогда n<5. заметим, что 4^n-60>0 отсюда n>2. остаётся проверить значения n=3,4 n=3; 64=k^2+60;k=2 n=4;256=k^2+60;k=14 Ответ: {3;4}