Найдите арифметический корень из данного числа √-64/125 Желательно подробно)))))

Алгебра
Найдите арифметический корень из данного числа √-64/125 Желательно подробно)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его не существует, арифметический корень определяется для натурального числа.
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