Речення зі словами де відбулося спрощення
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Речення зі словами де відбулося спрощення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моєї мами є тижневий розпис. Можна придбати проїзний квиток . Це виконано дуже якісно. Ігор був кістлявим і високим. Шістнадцятого вересня в мене день народження. Моїй бабусі шістдесят років
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