ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ : Зная, что каждая буква исходно текста заменяется 3 после неё буквой в алфавите русского языка, который считается записанным по кругу(после я идет а),декодируйте следущее сообщение : 1. жуцёгл льл, г ргмжиый ...

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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ : Зная, что каждая буква исходно текста заменяется 3 после неё буквой в алфавите русского языка, который считается записанным по кругу(после я идет а),декодируйте следущее сообщение : 1. жуцёгл льл, г ргмжиый - дзузёл 2. фхгуюм жуцё оцъыз рсеюш жецш

Автор: Гость