Какие города входили в сферу торгового влияния союза городов Венеции и Генуи?
История
Какие города входили в сферу торгового влияния союза городов Венеции и Генуи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В союз входили города Германской империи, либо города, населённые немецкими гражданами (бюргерами), имеющие автономное городское управление
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