Нужно решение этого упражнения СРОЧНО: Подчеркните подлежащее и сказуемое в каж??ом предложении. Употребите, где нужно, тире. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искр...

Русский язык
Нужно решение этого упражнения СРОЧНО: Подчеркните подлежащее и сказуемое в каж??ом предложении. Употребите, где нужно, тире. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искренность. 4. Злой язык что стрела. 5 Умелому воину зима не помеха. 6. Долг наш защищать крепость. 7. Погода прекрасна. 8. Я не вор какой, душегуб лесной, я слуга царя, царя грозного. 9. Говорить с вами – только слова тратить. 10. Площадь этого зала – двести квадратных метров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умелому воину зима-не помеха. Долг наш-защищать крепость Я-не вор какой,душегуб лесной,я-слуга царя,царя грозного. По-моему так
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