Какой цифрой оканчивается произведение 10 множителей :11*13*15*...*27*29?
Математика
Какой цифрой оканчивается произведение 10 множителей :11*13*15*...*27*29?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифрой "0". Достаточно перемножить последние цифры. 1*3=3 3*5=15 5*6=30 0*7=0 и дальше все время в конце будет 0.
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