За 3год в цеху виготовили 27ведмедиків.. Скільки таких ведмедиків виглтовляли за 1 год.

Математика

За 3год в цеху виготовили 27ведмедиків.. Скільки таких ведмедиків виглтовляли за 1 год.

Автор: Гость