За 3год в цеху виготовили 27ведмедиків.. Скільки таких ведмедиків виглтовляли за 1 год.
Математика
За 3год в цеху виготовили 27ведмедиків.. Скільки таких ведмедиків виглтовляли за 1 год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27:3=9. Ответ: 9. Легко же =)
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