Четвёртую часть всего пути равную 7км туристы прошли пешком затем 3 км они проплыл?? в лодке .Остальное расстояние они проехали в автобусе . Сколько километров туристы проехали в автобусе.Краткое условие плиз ну и решение конеч...
Математика
Четвёртую часть всего пути равную 7км туристы прошли пешком затем 3 км они проплыл?? в лодке .Остальное расстояние они проехали в автобусе . Сколько километров туристы проехали в автобусе.Краткое условие плиз ну и решение конечно же
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 от пути 7км на лодке 3км в автобусе остальное 7*4=28км весь путь 28-7-3=18км на автобусе
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Литература
Литература