Четвёртую часть всего пути равную 7км туристы прошли пешком затем 3 км они проплыл?? в лодке .Остальное расстояние они проехали в автобусе . Сколько километров туристы проехали в автобусе.Краткое условие плиз ну и решение конеч...

Математика

Четвёртую часть всего пути равную 7км туристы прошли пешком затем 3 км они проплыл?? в лодке .Остальное расстояние они проехали в автобусе . Сколько километров туристы проехали в автобусе.Краткое условие плиз ну и решение конечно же

Автор: Гость