Четыре электрона на внешнем уровне имеют атом: а)кислорода б)кремния в)азота г)аргона
Химия
Четыре электрона на внешнем уровне имеют атом: а)кислорода б)кремния в)азота г)аргона
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Гость:
Б)кремния.......вроде
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