ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ !! просто оч интересно, правильно ли я сделала... sin2x / sin(3п/2-x) = 1 на промежутке [3П/4; 9П/4)

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ !! просто оч интересно, правильно ли я сделала... sin2x / sin(3п/2-x) = 1 на промежутке [3П/4; 9П/4)

Автор: Гость