Митя с Кириллом решили купить футбольный мяч. У Мити не хватило 20 рублей, а у Кирил??а - 30 рублей. Тогда они сложили свои деньги и купили мяч, причем у них осталось 60 рублей. Сколько стоил мяч?

Математика

Митя с Кириллом решили купить футбольный мяч. У Мити не хватило 20 рублей, а у Кирил??а - 30 рублей. Тогда они сложили свои деньги и купили мяч, причем у них осталось 60 рублей. Сколько стоил мяч?

Автор: Гость