Четыре (n=4) элемента с внутренним сопротивлением r=0.8 Ом и ЭДС=2.0 В каждый соединены последовательно и замкнуты на сопротивление R=4.8 Ом.Найдите ток I в цепи.
Физика
Четыре (n=4) элемента с внутренним сопротивлением r=0.8 Ом и ЭДС=2.0 В каждый соединены последовательно и замкнуты на сопротивление R=4.8 Ом.Найдите ток I в цепи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раз последовательно, то сила тока на каждом одинакова и достаточно посчитать ее только на одном! I= ЭДС/(R+r)=2/5,6=0,36A
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
докажите, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон. напишите все объяснение полностью)))
Русский язык
в уставшемот зимней тяготы лесу, когда ещё не расспустились почки, когда горестные пни зимней порубки ещё не дали поросль, но уже плачут, когда мёр...
География
Взаимодействие людей в обществе осуществляется различными способами и в многообразных формах - Верно ли это?
Русский язык
Замените один из глаголов-сказуемых на причастный и деепричастный оборот. 1.Школьники готовились к соревнованиям и урорно тренировались. 2. Ученик...