Четыре (n=4) элемента с внутренним сопротивлением r=0.8 Ом и ЭДС=2.0 В каждый соединены последовательно и замкнуты на сопротивление R=4.8 Ом.Найдите ток I в цепи.

Физика

Четыре (n=4) элемента с внутренним сопротивлением r=0.8 Ом и ЭДС=2.0 В каждый соединены последовательно и замкнуты на сопротивление R=4.8 Ом.Найдите ток I в цепи.

Автор: Гость